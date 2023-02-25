الحياة الآن.. مباشر: إنشاء مشروع تدعين شبكات الكهرباء بقرى إدفو

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «استمرار العمل في مشروع تدعيم شبكات كهرباء قرى مركز إدفو ضمن مبادرة حياة كريمة».

توفير 300 فرصة عمل

وتضمن التقرير، تفاصيل المشروع إذ إن موزع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بالكلح غرب، يخدم قرى البيصيلية ووادي الصعايدة.

ويحتوي موزع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بالكلح غرب، على محول بقدرة 1000 كيلو فولت و4 لوحات.

ويهدف موزع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بالكلح غرب لتوصيل التيار إلى أطراف القرى.

ووفر مشروع إنشاء موزع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بالكلح غرب 300 فرصة عمل.

إنشاء ملعب الشماخية

كما عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «تواصل العمل في مشروع إنشاء ملعب قرية الشماخية ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز إدفو».

مشروع إنشاء ملعب قرية الشماخية طبقا للمواصفات القانونية 104 في 64 مترا.

ملعب قرية الشماخية يضم مبنى إداريا وصالة انتظار وغرفتي إداري وغرفة لذوي الهمم.

وملعب قرية الشماخية يخدم قرى البصيلية والكلح غرب.