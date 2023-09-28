وزير التعليم: تسكين 30 ألف معلم الفائزون في المدارس خلال أيام

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم سينضمون إلى كتيبة المعلمين في الوزارة خلال أيام قليلة، مؤكدا الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز وأيضا ستؤدي خريجات كليات التربية الخدمة العامة في المدارس.

ووجّه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم، خلال 5 سنوات، منوهًا بإجراء المسابقات بشكل مستمر.

مؤتمر وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.