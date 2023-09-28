رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم: تسكين 30 ألف معلم الفائزون في المدارس خلال أيام

كتب:

أميرة فكري
12:31 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم سينضمون إلى كتيبة المعلمين في الوزارة خلال أيام قليلة، مؤكدا الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز وأيضا ستؤدي خريجات كليات التربية الخدمة العامة في المدارس.

ووجّه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم، خلال 5 سنوات، منوهًا بإجراء المسابقات بشكل مستمر.

مؤتمر وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون مثل العام الماضي

وزير التعليم يهنئ الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد 2023-2024

17 قرارا مرتقبا في مؤتمر وزير التعليم اليوم.. بينها «سد عجز المعلمين»

وزير التعليم يعلن التفاصيل الكاملة للعام الدراسي الجديد اليوم