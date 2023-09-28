«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول طمأنة الرئيس السيسي للمصريين

عرضت قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص حول رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال احتفالية المولد النبوي بالأمس، بعنوان «السيسي» لـ«المصريين»: اطمئنوا بالله.. ولا قلق على مصر في وجود شبابها.. والصعاب الحالية إلى زوال».

القيادة السياسة حريصة على طمأنة المواطنين

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ القيادة السياسة حريصة على طمأنة المواطنين، وتدعيم الثقة بالذات من خلال لقاءات الرئيس السيسي بالأمس أو جولته في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا قدرة مصر على مواجهة الصعاب وتخطيها، فالرئيس السيسي عندما يتحدث تخطي التحديات والعبور إلى المستقبل يستند على قدرة المواطن المصري وإمكانياته.

المواطن يرى حجم الإنجازات على أرض الواقع

وأضاف «رائف»، خلال حواره، على قناة إكسترا نيوز: «الرئيس السيسي قال إننا لا يمكننا القلق ولدينا مثل هذه الثروة من الشباب، وهذه الرسائل تعزز الثقة بين المواطن والقيادة، فالمواطن يرى حجم الإنجازات على أرض الواقع بشكل أكثر من رائع وملموس».