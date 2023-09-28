أدباء في معرض دمنهور: السيد إمام أيقونة ثقافية أثرت المكتبة العربية

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، المنعقد حاليا بمكتبة مصر العامة في دمنهور، ندوة بعنوان «ليلة في حب السيد إمام»، بمشاركة كل من الكاتب محمود خيرالله، والكاتب طارق إمام، والدكتور عبد بلبع، وأدار الندوة كمال اللهيب.

معرض دمنهور للكتاب

وبدأ اللهيب حديثه مشيدا بمعرض دمنهور للكتاب، والحديث عن السيد إمام، الذي سيظل حاضرا في قلوب محبيه وتلاميذه، الذي يعد علامة بارزة من أعلام محافظة البحيرة والعالم العربي، لافتا إلى أنّ الراحل السيد إمام، تصدى لمرض هبشكل كبير، وتمتع بروح الشباب الساخر حتى آخر لحظاته.

وقال اللهيب، إن الراحل كان غير تقليدي، ومن أكثر الرجال شجاعة وجمالا، ولد في مارس 1945 وفارق عالمنا في مارس 2023، واتجه بعبقرية غزيرة في مشروعه الأدبي وعكف على ترجمت العديد من الأعمال المهمة، وأثرى المكتبة العربية بأعمال كان لابد من تواجدها فيها.

ومن بين مؤلفاته

ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن (قام بالتقديم مع الترجمة)، وأقنعة بارت لجوناثان كلر، والشعرية البنيوية لنفس الكاتب، وتعليم ما بعد الحداثة - المتخيل والنظرية لبرندا مارشال، والعولمة - نص أساس لجورج ريتزر، وقاموس السرديات لجيرالد برنس، ومن كتب الكاتب والفيلسوف المصري الأمريكي إيهاب حسن، كتاب تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة (قام بالإعداد مع الترجمة).

وترجم له الخروج من مصر- مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية، النقد النظير- سبعة تأملات فى العصر، أوديب أو تطور ما بعد الحداثة.وأضاف أن السيد إمام امتلك الحب، وحب الحياة فأحبته، لأنه كان يتميز بالصدق في كل ما يقوله، ويكتبه.