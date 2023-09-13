تعد مواعيد بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية 2024 والإجازات أمرًا مهمًا للطلاب الذين ينتمون للتعليم الأزهري وذويهم، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء ماراثون العام الدراسي الجديد، ويوضح التقرير مواعيد بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية 2024 والإجازات وفقاً للإدارة المركزية بالمعاهد الأزهرية، حيث قامت بتحديد موعد انطلاق الموسم الدراسي بفصليه الأول والثاني بالإضافة إلى موعد إجازة منتصف العام.

مواعيد بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية 2024 والإجازات

وحول مواعيد بدء الدراسة في المعاهد الأزهرية 2024 والإجازات، فقد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بالمعاهد الأزهرية مقترح تحديد مواعيد بدء الدراسة، وإجازة نصف العام في المعاهد الأزهرية للعام الدراسى 1446/1445 هجريا ـ 2024/2023 ، حيث إن موعد بدء العام الدراسي بجميع المعاهد الأزهرية، سيكون يوم السبت 15 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 من سبتمبر 2023م.

موعد إجازة نصف العام وبدء الفصل الدراسي الثاني

أعلنت المعاهد الأزهرية أنّ إجازة نصف العام ستبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وتنتهى يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024 ، لافتة إلى أنّ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ستسأنف يوم السبت الموافق 10 من فبراير 2024.