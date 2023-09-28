وزير التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام ستخلو من الغش

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الإعدادية هذا العام ستكون خالية من الغش، مشيرا إلى أنّه وجّه جميع مديريات التربية والتعليم بذلك.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إنّ قرار تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية 2024 متروك لمديري المديريات وفقًا لظروفهم وقدراتهم.

وأضاف الوزير، أن الوزارة مستمرة في أعمال السنة مثل العام الماضي، وسيتم تقييم الطلاب من خلال 3 امتحانات في الترم الواحد على مستوى المدرسة، ويحصل الطالب على درجات أعلى امتحانين، إضافة إلى تطبيق المشروعات البحثية للطلاب يشارك فيها الطلاب من 3 إلى 5 طلاب، كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسي.