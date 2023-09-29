هيئة الدواء: الاكتفاء بجرعة واحدة من المضاد الحيوي أمر خاطئ

​​أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا توعويًا بشأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي والتى تكفي لتوقف الأعراض، موضحة أنها معلومة خاطئة، والصحيح أن ​استخدام جرعة واحدة فقط من يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له، وبالتالي فإنه يكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد.

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء

​​وأوضحت هيئة الدواء، أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط لها، مطالبة المواطنين بضرورة رفع الوعي لمحاولة تقليل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية، موضحة أن تكملة جرعة المضاد الحيوي التي يتم وصفها الطبيب المشرف على الحالة.

تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة

وحذرت الهيئة من استخدام جرعة مرة واحدة، ولابد من تجنب ذلك خاصة، في «حقنة البرد» أو «مجموعة البرد».​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية "EVERS" لإعادة تسجيل المستحضرات البيطرية.

وتابعت الهيئة تهدف ورشة العمل إلى تدريب ممثلي شركات تسجيل الأدوية البيطرية على استخدام المنصة الإلكترونية EVERS لتسجيل المستحضرات البيطرية لتيسير سبل التواصل بين الإدارة العامة للمستحضرات البيطرية والشركات العاملة بمجال الأدوية البيطرية والإدارات ذات الصلة بهيئة الدواء المصرية، ذلك بهدف تيسير وإسراع خطوات إجراءات التسجيل للمستحضرات البيطرية.