بدء اعمال ترميم القطع الأثرية بالمتحف المصري في التحرير

أعلن المتحف المصري بالتحرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، بدء أعمال ترميم القطع الأثرية داخل المتحف، تحت إشراف إدارة الترميم بالمتحف عن طريق «التنظيف الميكانيكي».

الحفاظ على القطع الأثرية

ونوهت إدارة المتحف المصري بأن أسلوب التنظيف الميكانيكي من أكثر طرق التنظيف أماناً وذلك لعدم حدوث أي تغييرات في ألوان القطع الأثرية أو مواد التطعيم بالإضافة إلى أنها لا تؤثر على مكونات الأثر، مشيره إلى أن هذه الطريقة لا تستخدم إلا مع الآثار ذات القوة الميكانيكية الجيدة بقدر الإمكان وتستخدم في هذه الطريقة الفرش الناعمة في أغلب الأحيان، ويمكن استخدام القطن الملفوف على إبر بلاستيكية أو قطع خشبية مشطوفة وقد يستخدم أحيانا الماء المقطر لتليين التكلسات السطحية.

ترميم القطع الأثرية بالمتحف

وكذلك يمكن استخدام ما يطلق عليه عجينة السليكون لتطهير سطح الأثر حيث تلتصق الأتربة بهذه العجينة ثم يتم رفعها من على الأثر، لذلك فان نسبة التنظيف التي يتم إنجازها بهذه العجينة مرتفعة، وتستخدم هذه الطريقة في الآثار المتماسكة ذات القوى الميكانيكية الجيدة.