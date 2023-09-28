«الصحة» توجه رسالة مهمة لأولياء الأمور بشأن الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة وقائية للحفاظ على طلاب المدارس من الإصابة بالأمراض المعدية، إذ جرى توزيع الكتيب الدوري على وزارة التربية والتعليم، والمتعلق بكل الأمور الخاصة بالحفاظ على المنشآت صحيا ورفع الوعي الصحي للطلاب والأطفال في المدارس بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وغيرها من خلال الملصقات.

حقيقة انتشار مرض الحصبة بين الأطفال

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لانتشار الحصبة بين الطلاب، ومصر خالية من المرض، موضحا أن الوزارة قدمت ملفا كاملا لمنظمة الصحة العالمية لخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية.

رسالة مهمة من الصحة

وأشار إلى أن الأمراض المعدية خلال الفترة الحالية تتمثل في الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ونزلات البرد، مؤكدا أن الفترة الحالية هي موسم لانتشار الفيروسات التنفسية، وعلى أولياء الأمور الحرص على إعطاء الطلاب والأطفال لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.

أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية للطلاب

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوافر في جميع فروع شركة فاكسيرا والوحدات الصحية بكل المحافظات، وتتضمن الأعراض الجانبية له ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العظام، منوها بأن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.