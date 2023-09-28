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وزير التعليم: تطبيق اللغة الثانية على طلاب الصف الأول الإعدادي

كتب:

أميرة فكري
01:12 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الإعدادية سيطبق على طلاب الصف الأول الإعدادي، ضمن سنوات التطوير. 

موعد تطبيق اللغة الثانية 

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن بهيئة الأبنية التعليمية لإعلان تفاصيل الاستعدادات العام الدراسي الجديد، أن اللغة الثانية تتضمن عدة لغات، منها «الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية».

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