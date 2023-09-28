وزير التعليم: توريد 93% من الكتب الدراسية للمديريات قبل انطلاق العام الجديد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددًا على أنّ الأهم صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد؛ لأنّ أمن وسلامة الطلاب نصب أعينهم جميعا، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود.

توريد 93% من الكتب الدراسية للعام الدراسي

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بهيئة الأبنية التعليمية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيص 100 مدرسة، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، مضيفا: «سيتابع التقرير المدرسي للعام الدراسي يوميًا، كما أن قيادات الوزارة ستتابع، وتمّ توريد 93% من الكتب إلى المديريات، وستصل جميعها قريبًا إضافة إلى تحميل الكتب على موقع الوزارة».