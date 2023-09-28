استشاري صحة عامة: الإنفاق في القطاع الطبي «مكسب» للمواطن

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن أي أموال تنفق في قطاع الصحة مكسب كبير للمواطن، كونها تحسن من صحة المواطن في جميع مراحل عمره سواء الأطفال أو السيدات أو كبار السن، ما يطلق عليه بـ«الثروة السكانية»، ويمكن الاستفادة منها في جميع مناحي الحياة.

القطاع الصحي شهد طفرة هائلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع الصحي شهد طفرة هائلة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بفضل المبادرات المختلفة إلى جانب الوحدات الصحية التي تُنشئ فضلا عن توفير العلاج على نفقة الدولة مع القضاء على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن التطور بهذا القطاع ساعد بشكل كبير على التعامل مع أزمة كورونا بصورة جيدة.

تطور وتحسن القطاع الصحي إنجاز كبير

وأشار إلى أن تطور وتحسن القطاع الصحي إنجاز كبير للغاية، لأنها استثمارات في محلها ومكانها الصحيح، موضحا أن أي دولة تطمح للوصول إلى الإنجازات والتطورات التي شهدتها مصر في ملف الصحة.