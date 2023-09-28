وزير التعليم: تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب المدارس يوميا

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى تنفيذ زيارات مفاجئة للمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، لمتابعة التزام المدارس بالقرارات ولائحة المصروفات الدراسية وأسعار الكتب، كما يطبق الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميا، موضحا أن المدرسة هي المكان الوحيد للتعلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خريجيها محجوزين للعمل، موجها الشكر للشركاء في القطاع الخاص لشراكتهم.

طفرة هائلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشار إلى أن التعليم الفني شهد طفرة هائلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويجرى التوسع في نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة بتخصصات تناسب سوق العمل، مع التركيز على تدريس اللغات.

وأضاف أن بعض الدول طالبت من وزارة التربية والتعليم خريجيين فنيين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل.