الإسكندرية تحتفي بالرئيس.. إقبال كبير على تحرير توكيلات ترشح السيسي بالانتخابات

شارك حزب حماة الوطن بالإسكندرية في تنظيم ومشاركة الأهالي أمام مكاتب الشهر العقاري، نظرا للإقبال الكثيف على تحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024، حيث قام أعضاء الحزب بمساعدة الأهالي وتنظيمهم لسرعة إنجاز العمل.

وقال محمد مجاهد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن الحزب من أهم أنشطته خدمة المواطنين في كافة الأنشطة ودعم المواطن والتواجد معة في الفاعليات المهمة، وحين وجدنا كثافة في إقبال المواطنين على مكاتب التوثيق تطوع عدد كبير من شباب الحزب للمشاركة فى تنظيمهم، ليتم العمل بسهولة ويسر.

وأكد أن الجميع يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي نظراً لما قدمة للمصريين، والمواطنون لديهم وعي لاختيار الأفضل، وأعتقد أن المشهد على الأرض يؤكد أن الإسكندرية تحتفي بالسيسي حتى قبل إعلان ترشحه.

كثافة المواطنين تعكس وعي الشعب

في السياق، قال محمد الجمسى، رئيس قطاع المنتزة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن عدد المواطنين الكبير وإقبالهم الكثيف على مكاتب التوثيق يعكس دور حزب حماة الوطن ونجاحه في رفع وعي المواطن وقدرته على اختيار الأفضل، ونزول المواطنين من بيوتهم لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي يؤكد أن الشعب يريد الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس، رغم ما تعرضت له البلاد من عثرات.

وشارك حماة الوطن من اليوم الأول ومستمرون في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حب لثقتنا في قدرته على استمرار القيادة الناجحة للبلاد.