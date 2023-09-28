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وزير التعليم: عقد حوار مجتمعي لتطوير مناهج الثانوية العامة بمراحلها الثلاث

كتب:

أميرة فكري
01:05 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير المرحلة الثانوية لها آليات وضوابط، ويجرى تطبيق ما يخفف على كاهل الأسرة وآليات التنسيق في الجامعات، وهناك دراسات تجرى حاليا من جهات تابعة للوزارة، ويجرى البناء على ما سبق من تطوير من استراتيجيات سابقة للاستفادة منه في ضوء تطورات العصر.

اقتناع الطلاب وأولياء الأمور جزء من التطوير

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بهيئة الأبنية التعليمية، أن تطوير الثانوية العامة لن يجرى بقرار مفاجئ، واقتناع الطلاب وأولياء الأمور جزء من التطوير، ولن نفعل شيئا دون عقد حوار مجتمعي، وبعد الاتفاق على آليات التطبيق يجرى تطبيق التطوير بداية من الصف الأول الثانوي.

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