وزير التعليم: الطالب سيجد المدرس المناسب في القنوات التعليمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جرى تدريب 450 ألف موجه، على التغيرات المناخية ودمج التكنولوجيا، لافتا إلى استمرار التدريبات لإكساب الموجهين الخبرات اللازمة في هذا الشأن، كما أكد أنّ الوزارة استعانت بأشهر المعلمين في القنوات التعليمية، والطالب سيجد المدرس المناسب بها.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنّ التنمية المهنية للمدرس من الأمور المهمة طوال الوقت، مشيرا إلى وجود إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين وإعلان وثيقة معايير لأداء المعلمين سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أنّ المنهج الجيد يحتاج إلى معلم جيد لتدريسه.

وأكد حجازي، أنّ الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، حيث جرى توفير مجموعات الدعم، ويتم الاستعانة بالمعلمين الذين يطلبهم الطلاب حتى ولو كان هؤلاء المعلمون من خارج الوزارة، بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وبينها الاطلاع على شهاداته الدراسية، والحصول على موافقة مؤقته فترة الاستعانة به في التعلم.

وتابع الوزير: «محتاجين نبدأ عام دراسي موفق بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين ومديري المديريات والإدارات والمحافظين وأولياء الأمور، فهم شركاء في استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد»