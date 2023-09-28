وزير التعليم: نسبة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لا تتعدى أصابع الأيدي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام كانت منضبطة للغاية، وكل طالب حصل على حقه.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بهيئة الابنية التعليمية، أن نسبة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لا تتعدى أصابع الأيدي.

وأشار إلى أن هناك فريقا يدير الثانوية العامة بشكل محتر، ومن زادت درجاته في الثانوية العامة كانت نتائجه محجوبة وجرى رفعها.