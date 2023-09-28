عاجل.. رد قوي من المقاولون بشأن إعادة مباراة الزمالك

علق محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على ما انتشر بشأن اعتراف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بصحة ركلة جزاء الزمالك في لقاء الفريقين الأخير بالجولة الثانية من دوري نايل، مشددا على أنّ ناديه يرفض الدخول في أي مهاترات تخص إعادة المباراة.

رد قوي من المقاولون العرب

وقال عادل، في تصريح خاص لـ«الوطن سبورت»: «عمري 75 عاما ولم أشاهد مباراة تُعاد بسبب لعبة أثارت الجدل ورئيس لجنة الحكام نفسه بيريرا، يعرف أن أي كرة محل جدل لا تستوجب إعادة المباريات بسببها».

وأختتم: «الأمر في يد اتحاد الكرة ونرحب بأي قرار بشأن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون، وفي النهاية الحالات المشابهة لم تسفر عن قرار إعادة مباراة من قبل ولسنا طرفًا في الأزمة من الأساس».

الزمالك والمقاولون العرب

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة شروطه للموافقة على إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري نايل، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، باعتبار أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن تعيين الحكام.

مصير إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

كان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكد في تصريحات تلفزيونية أنّ إعادة أي مباراة وليس مباراة الزمالك والمقاولون فقط، يكفله القانون الذي تأتي بنوده واضحة في هذه الحالة، وهو ارتكاب الحكم خطأ في تطبيق القانون يعترف به الحكم، حينها يتم إعادة المباراة وهذا هو شرط وحيد لإعادة اللقاء.

وأضاف عضو الجبلاية: «الجولة الثانية من الدوري، تنتهي اليوم الخميس، وبعدها يتم دراسة تقارير كل اللقاءات، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وطلب الفريق الأبيض بإعادة المباراة، سيكون بعد الإطلاع على تقرير الحكام والمراقبين وإذا تضمن اعتراف الحكم بارتكاب خطأ قانوني وقتها سيتم إعادة اللقاء».

الحكم أمين عمر أثار الجدل في لقاء الزمالك والمقاولون العرب

يذكر أن إدارة الزمالك طلبت إعادة مباراة المقاولون بعد حديث الحكم أمين عمر، مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو بأن الكلاة لمست يد لاعب المقاولون، ورغم ذلك لم يحتسب ركلة جزاء للفريق الأبيض.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فقد 4 نقاط، في أول جولتين من عمر مسابقة دوري نايل بعد التعادل مع بيراميدز والمقاولون العرب.