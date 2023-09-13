«المقاولون العرب» تحصد 7 جوائز عن أعمالها في مسابقة دولية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصول شركة المقاولون العرب على 7 جوائز عن أعمالها بالمشروعات المتنوعة، في مسابقة مؤسسة MEED الدولية لتقييم أفضل المشروعات الهندسية على المستوى الإقليمي للشرق الأوسط، والتي جرى إعلان نتيجتها صباح اليوم.

وأوضح المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الجائزة الأولى في فئة مشروعات التطوير، حيث حصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو على المركز الأول في مصر، والذي تنفذه وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طريق نخبة من شركات المقاولات الوطنية على رأسها شركة المقاولون العرب.

وجاءت الجائزة الثانية في فئة مشروعات محاور الطرق، إذ حصل مشروع محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، على المركز الأول في مصر، وتنفذه شركة المقاولون العرب مع بعض الشركات الوطنية، تحت إشراف وتخطيط وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير.

وأضاف المهندس أحمد العصار، أن الجائزة الثالثة في فئة المشروعات الصغيرة ذات قيمة أقل من 50 مليون دولار، حيث حصل مشروع تطوير ميدان التحرير علي المركز الأول بمصر، ونفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما الجائزة الرابعة في فئة مشروعات المياه، حيث حصل مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على المركز الأول في مصر، وجرى تنفيذه عن طريق تحالف شركة المقاولون العرب مع بعض الشركات الوطنية، تحت إشراف وزارة الري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مشروع مركز الإبداع التكنولوجي يحصل على المركز الأول

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن الجائزة الخامسة في فئة المشروعات الإجتماعية والتعليم، حيث حصل مشروع مركز الإبداع التكنولوجي بجامعة القاهرة على المركز الأول، ونفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة الاتصالات.

بينما جاءت الجائزتان السادسة والسابعة في فئة مشروعات البناء، حيث حصل مشروع المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة علي المركز الأول، ونفذته شركة المقاولون العرب، بجانب مشروع برج مييراد على المركز الأول بدولة قطر.