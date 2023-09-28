وزير التعليم: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المدارس الثانوية مزودة جميعها بفايبر وإنترنت، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير، لافتا إلى أنّ جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات لأداء الامتحانات إلكترونيا.

وردا على إمكانية عقد امتحانات الثانوية العامة الكترونيا، قال حجازي: «الأمر مطروح لكن ليس الآن، تطوير الثانوية العامة سيتم من خلال حوار مجتمعي، وسيكون هناك مجلس أعلى للتعليم والتدريب، وهو أحد مخرجات الحوار الوطني».