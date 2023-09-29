بألف جنيه.. رحلة 5 أيام في شرم الشيخ ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بدء الحجز بالفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، وذلك في إطار حرصها على توفير رحلات للشباب للمدن الساحلية بأسعار مخفضة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الخاصة برحلة شرم الشيخ، ونوضح من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والشروط المطلوبة وكيفية الحجز، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل رحلة شرم الشيخ من الشباب والرياضة

- تنطلق رحلة «إعرف بلدك» إلى شرم الشيخ خلال الفترة التالية من 6 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر، وتكون لأبناء محافظة سوهاج فقط.

- مدة الفوج 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية تتراوح من 18 إلى 40 عام.

- قيمة الاشتراك تصل إلى 1000 جنيها من كل مشارك.

الشروط المطلوبة

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

- الإستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- ويمكن الاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

- يتم الحجز وسداد قيمة الإشتراك من خلال أي فيزا بنكية.

- أولوية المشاركة في الرحلة تكون بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات ( إستخدام رقم قومي لشخص آخر أو تعديل فى الرقم القومي أو تعديل فى المحافظة أو أي بيانات غير حقيقية ) أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

- التجمع للتحرك من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

- يتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركون مسئولين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.