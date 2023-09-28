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«حماة الوطن»: ندعم ترشح السيسي للانتخابات من أجل بناء مستقبل مصر

كتب:

محمد أباظة
01:44 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
المهندس أحمد تيسير

المهندس أحمد تيسير

قال المهندس أحمد تيسير، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن النجاح الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا يجعلنا ندعم ونؤيد ترشيحه لفترة رئاسة جديدة، لنبني معه مستقبل مصر والأجيال المقبلة.

وأضاف أن قوة مصر والعلاقات المتميزة التي يقوم بها الرئيس السيسي خارجيا، كان لها دور كبير في انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تمثل ثاني أكبر تجمع اقتصادي في العالم، وأصبحت مصر لديها فرصة قوية في التصدير والاستيراد. 

وأشار إلى أن روسيا قررت مؤخرا التعامل بالعملة المحلية مع 30 دولة بالعملة المحلية والتخلي عن الدولار، للحد من الضغط على الطلب على الدولار والخروج من هيمنته، ومصر واحدة من هذه الدول بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والثقل الدولي الذي تمثله مصر في عهده خارجيا.

وأشار إلى أن أكبر الدول المصدرة لمصر هي الصين وروسيا ضمن تجمع البريكس، والتعامل بالعملة المحلية يقلل أزمة الضغط على الدولار، ويحد من ارتفاع الأسعار على احتياجات الأسرة خلال الفترة المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.