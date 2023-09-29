أفضل 5 نباتات للزراعة داخل منزلك في الخريف.. بينها الصبار

مع حلول فصل الخريف تذبل النباتات وتتساقط أوراق الشجر، وقد تبحث عن نباتات تستطيع النمو في هذه الأجواء، وتضيف البهجة إلى منزلك، ولحسن الحظ هناك أنواع متوفرة بكثرة في مصر، بينها الصبار أو الألوفيرا متعدد الاستخدامات، فإلى جانب الزينة يمكنك تحضير أقنعة نضارة للبشرة منه، وذلك وفق ما أكده موقع «plantsome» البريطاني.

نبات الصبار

بسبب فوائده الصحية للبشرة يمكنك زراعة نبات الصبار والاستفادة منه في تخفيف حروق الشمس، إذ يستطيع النمو في فصل الخريف لأنه جزء من سلالة تحتاج إلى نسبة قليلة جدا من الماء، إذ تقوم عصارة النبات بتخزين الماء في سيقانه أو جذوره أو أوراقه، ومن الصعب جدًا قتله وهو رائع في تنقية الهواء.

نبات البيجونيا

تأتي نباتات البجونيا مثل ريكس وديفي وأنطون في مجموعة متنوعة من الأنواع المهم زراعتها في فصل الخريف لأنها تضيف لمسة جمالية لبيتك بسبب احتوائها على أزهار وردية جميلة تتفتح في أي مكان من منتصف الصيف إلى الشتاء، وتأتي بجميع أنواع الأشكال والألوان المثيرة للاهتمام، وتحتاج إلى القليل من الشمس.

نبات البروميلياد

أما نبات بروميلياد فيعطي المزيد من الدفء، حيث يتميز بزهرته باللون البرتقالي الغامق أو الأصفر أو الأحمر الأرجواني المبهج، وهو مفضلة داخل غرف المعيشة لأنها تظهر وكأنها قطعة من ديكور مميزة.

سلسلة من بنات اللؤلؤ

اما نبات اللؤلؤ فهي سلسلة بناتات صغيرة نضرة تضيف الجمال إلى المناطق الأكثر جفافاً في غرب أفريقيا، لا تحتاج إلى الكثير من الماء، ولا تمانع في التواجد في ظروف شتاء أكثر برودة قليلاً، أبقِها بالقرب من نافذة معرضة للتيارات الشديدة وستستمر في وضع زهور رائعة.

نبات الثعبان

يعتبر نبات الثعبان من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن زراعتها، داخل المنزل، ويتميز بأوراقه الخضراء الداكنة ذات الخطوط الفضية والحواف الصفراء الذهبية الزاهية، والتى لا تحتاج إلى الإضاءة السلطة، أو المياه الكثيرة.