تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات أروندو دوناكس (فيديو)

كشف المهندس وائل رضوان مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس، موضحًا: «نجمع المخلفات الزراعية حتى ننتج الغاز منها، ولكننا نجد صعوبات لوجستية أحيانا في جمع المخلفات بمكان واحد».

كيف ينمو النبات؟

وأضاف «رضوان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بالنسبة لنبات الأروندو دونكس، فإنه ينمو على المياه ذات الأملاح العالية، وهناك تجربة لزراعته على مساحات كبيرة من قبل إحدى الشركات التي تنتج الوقود غير التقليدي ولديها مزرعة على المياه التي تخرج من الصرف الصحي بإحدى المحافظات».

ما هو نبات الأروندو دونكس؟

وتابع مدير مؤسسة الطاقة الحيوية: «هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة ويصل ارتفاعه إلى 6 أمتار، ويمكننا إنتاج غاز وسماد منه، وميزته أنه ينتج كميات غاز بنحو 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تنتج من المخلفات الزراعية، كما أن هذا النبات معروف عالميا وقيمته أعلى من بعض النباتات الأخرى».