«المصريين الأحرار» يحرر أول توكيل بالخارج لترشيح «السيسي» رئيسا لمصر

حرر أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، أول توكيل لترشح السيسي رئيسا لمصر، وذلك بمقر القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية.

توكيلات تأييد الرئيس السيسي

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لكافة اللجان والأمانات بإجراء كافة التوكيلات لتأييد الرئيس السيسي داخل مصر وخارجها.

وقال أحمد علي حسن، إن الحزب وقيادته يتابع مسار الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها لدعم مرشحه الرئاسي داخليا وخارجيا، ويقف بكل قوة لدعم الرئيس السيسي باعتباره مرشحا للحزب.

الجالية المصرية بالسعودية تدعم السيسي

وأضاف، أن أبناء الجالية المصرية بالسعودية ومنطقة الخليج العربي يحرصون علي المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التي تعد من أسمى الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح أن المصريين الأحرار أول الأحزاب التي لها تواجد بكافة بلدان دول العالمـ ولذا عليها مسؤولية كبري في توضيح الحقائق ومساندة بلادها وفق الرؤية الحزبية الشاملة.

وكان المصريين الأحرار أول الأحزاب والقوى السياسية، التي أعلنت في 3 يوليو، دعم السيسي في ماراثون 2024، واعتباره مرشح الحزب الرئاسي، وأطلق حملة حزبية شعبية لتضم حشود بالآلاف لتأييد الرئيس.