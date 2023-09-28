عضو بـ«التحالف الوطني»: لدينا رؤية واضحة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 2022 عاما المجتمع المدني، استشعارا بأهمية دوره في بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات العالمية التي تقابلها مصر، لافتا إلى تلاقي رغبات أكثر من 24 مؤسسة وجمعية أهلية في مارس 2022، واستجابتهم لدعوة الرئيس السيسي، التي جاء بعدها إطلاق كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أهداف التحالف الوطني

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف الوطني لديه رؤية واضحة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، وتقديم مزيج من الخدمات للشرائح المتأثرة بالأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا وآثارها محليا، متابعا: «4 محاور رئيسية عمل عليها التحالف الوطني بداية من تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، ومن ثم التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية، وصولا للتمكين الاجتماعي».

وتابع: «على مدار السنوات الماضية منذ مارس 22 حتى اليوم، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي العديد من المبادرات المؤثرة والفاعلة لصالح الشرائح الأولى بالرعاية من أجل تحقيق أهدافه سالفة الذكر»، مشيرا إلى أنّ التحالف الوطني مرآة للحراك الحادث في المجتمع المدني.