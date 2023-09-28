مسئولو فنادق عالمية: السياحة المصرية تشهد نهضة غير مسبوقة

عقدت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، على هامش مشاركتها نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في فعاليات قمة مستقبل الضيافة «Future Hospitality Summit (FHS)» التي أُقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، عددًا من اللقاءات المهنية مع مسئولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إنه خلال هذه الاجتماعات استعرضت نائب الوزير فرص الاستثمار السياحى في مصر ولا سيما في المجال الفندقي في ظل محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، كما أشارت إلى ما يملكه المقصد السياحي المصرى من مقومات منتجات سياحية متنوعة وغنية والجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص لإثراء التجربة السياحية به والتأكد من جودة الخدمات المقدمة به وأن الزائر السائح يتلقي ما وعد به من خدمات.

واختتمت نائب الوزير الزيارة بلقاء مسئولي الشركة المسئولة عن تنظيم القمة الذين أشادوا بالمشاركة المصرية القيمة التي سلطت الضوء على المستجدات السياحية في مصر وأبرزت المقومات المتميزة لها، كما تم خلال اللقاء التباحث حول أهمية القمة ودورها في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى السياحة والفندقة في مختلف المقاصد السياحية وهو ما يؤدي بدوره لدعم صناعة السياحة.

ومن جانبهم، أشاد مسئولو سلاسل الفنادق العالمية بالنهضة والتطور الذي تشهده السياحة المصرية والذي انعكس في الزيادة الملحوظة في الحركة السياحية الوافدة لمصر معربين عن رغبتهم في زيادة عدد الفنادق التابعة لهم في مصر.

الموسم السياحي الحالي شهد نجاحا غير مسبوق

وأشاروا إلى أن الموسم السياحي الحالي شهد نجاحاً غير مسبوق نظراً للطلب المتزايد على المقصد المصري سواء من السائحين أو لإنشاء مشروعات سياحية جديدة، كما أكدوا على قوة المنتج المصري وقدرته على جذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم، وأعربوا عن توقعاتهم أن المقصد المصري سوف يشهد مزيدا من الإقبال خاصة في الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، شاركت نائب وزير السياحة والآثار، أثناء عودتها إلى مصر بمطار القاهرة، احتفال مكتب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالمطار، بيوم السياحة العالمى الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، إذ التقت ببعض المجموعات من السائحين المتواجدين بالمطار ورحبت بهم وأعربت عن تمنياتها لهم بإقامة سعيدة في مصر ودعتهم للاستمتاع بالمقومات الفريدة للمقصد المصرى والتي سوف تمنحهم تجربة سياحية لا تُنسى.