نائب بالإسماعيلية: الرئيس السيسي قاد تنمية حقيقية في كل المجالات

أعلن النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، عن تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر لها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال «البعلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد ثورة تنمية حقيقية في مختلف القطاعات من صحة وتعليم وتطوير للعشوائيات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تطوير المستشفيات في الإسماعيلية وقرى شرق القناة

وأضاف «البعلي»: في الإسماعيلية على سبيل الحصر ملف الصحة شهد تطويرا كبيرا في المستشفيات الرئيسية في المدينة وإنشاء مستشفيات تخصصية في المراكز تقدم خدمات طبية تليق بالمواطن إلى جانب رفع كفاءة جميع الوحدات الصحية في القرى وهو تطور غير مسبوق في تاريخ المحافظة.

وأشاد «البعلي»، بإنجازات مشروع حياة كريمة في قرى شرق قناة السويس بعد تهميشها على مدار سنوات طويلة، ونجحت المبادرة في تقديم الخدمات للأهالي وتطوير شامل للبنية التحتية.

وقال «البعلي»، إن أنفاق تحيا مصر ربطت ضمن سلسلة أنفاق كبرى سيناء بمدن الدلتا لفتح آفاق للتنمية شرق قناة السويس وتنمية سيناء، وهو أحد المشروعات القومية التي طالما انتظرها المواطنون منذ عشرات السنين.

البعلي: المواطنون حرروا التوكيلات بحب للرئيس السيسي

وقال «البعلي» إن مكاتب الشهر العقاري في الإسماعيلية شهدت إقبالا من المواطنين لتحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب توقيع النواب على نماذج تزكية على مدار الأيام الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لا يختلف في توقيتاته عن جداول الانتخابات السابقة، وهو مطابق لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين الأخرى المنظمة، ولا توجد أي مخالفة دستورية.