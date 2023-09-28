مواطن بالإسماعيلية: الرئيس السيسي له بصمة في كل ربوع مصر

قال أبو ناصر العيادي أحد أهالي منطقة كيلو 17 في محافظة الإسماعيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في توفير الأمن والأمان بعدما شهدته مصر من انفلات عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف «العيادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نعمة الأمن هي أولى النعم التي نشكر المولى عز وجل عليها، التي تحققت بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، بالتزامن مع إنشاء المشروعات القومية لخدمة القطاعات.

مستشفى أبو خليفة وفرت العناء على المواطنين

وأشاد «العيادي»، بقرار إنشاء مستشفى أبو خليفة للطوارئ في مركز ومدينة القنطرة على أحدث طراز، لتوفير عناء سفر الأهالي إلى مدينة الإسماعيلية لإجراء الجراحات أو الكشف الطبي.

وأضاف أن المستشفى صرح طبي متميز، يضم كل العيادات لتوقيع الكشف الطبي، وأيضا التحويل الفوري لإجراء الجراحات اللازمة، تحت نفقة التأمين الصحي الشامل الذي شمل كل أهالي المحافظة.

الرئيس السيسي ترك بصمة واضحة في كل قرية في مصر

وقال «العيادي»، إن الرئيس السيسي ترك بصمة واضحة في كل قرية في مصر، بالتزامن مع انطلاق مشروع حياة كريمة لتوفير حياة تليق بالمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأضاف أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق دعم كل المصريين على ما أنجزه خلال السنوات الماضية، ولاستكمال باقي المشروعات الضخمة التي أطلقها، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.