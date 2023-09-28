أخصائية تغذية علاجية: علينا تقديم وجبات متنوعة للطفل خلال اليوم

قالت الدكتورة مها خليفة أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة، إنه من المهم الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، إذ أن الطفل يتحرك كثيرًا، وبالتالي يحتاج إلى طاقة من أجل التحصيل الدراسي.

وجبة الفطار مهمة للغاية للطفل في الصباح

أضافت أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة خلال مداخلة هاتفية على قناة «الناس» قائلة: «الطفل محتاج طاقة عشان التحصيل الدراسي، وكمان لو بيلعب رياضة محتاج طاقة، وبالتالى من المهم جدًا للطفل تناول وجبة الفطار فى الصباح، ولو الوقت مكانش متاح يفطر يكون معاه سناكس سريعة يتناولها فى أتوبيس المدرسة».

ضرروة الاهتمام بالخضروات والفاكهة والبقوليات

وتابعت: «ولابد من وجود وجبات متنوعة للطفل على مدار اليوم، ولابد من الإهتمام كثيرًا بالخضار والفاكهة والبقوليات والبيض، ولابد من التنوع فى الوجبات على مدار اليوم، ولازم الطفل يتعود يأكل خضار».