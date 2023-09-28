وكيل «الأوقاف»: لابد من وجود تعاون أسري للوصول بالأبناء إلى بر الأمان

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن قضية المسئولية في التعليم مثل المسئولية في التربية ومسئولية الوصول بالمنزل إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أنها مسئولية ما بين الزوج والزوجة.

وجود تعاون بين الزوج والزوجة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خلال لقائه على قناة «الناس»، قائلًا: «لابد من وجود تعاون حتى نوصل بأبنائنا إلى بر الأمان وتعليمهم وتهيئة الجو المناسب لهم، وبالتالي لما تقول المسئولية على واحد أنت كده بتظلم التاني».

وتابع: «الله أعطى كل واحد قدره حتى يقوم بدور معين، والنبي بيقول «كل ميسر لما خلق له»، وبالتالي له واجبات وعليه التزامات وكذلك الزوجة».

فريق عمل للوصول لهدف معين

واستكمل حديثه: «لو أخدنا الموضوع أننا عندنا مهمة نتعاون فيها وليس إلقاء اللوم ولكن نكمل بعض مثل فريق عمل وعايزين نوصل لهدف معين، وحاطين قدامنا نتيجة عايزين نوصولها، لو حبيت اتخلى على مسئوليتي هنا يحدث خلل ومشكلة وللأسف هيعاني منها الأولاد».