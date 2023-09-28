هل تعمل البنوك في مصر اليوم؟.. «المركزي» يوضح التفاصيل

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، تعطيل العمل اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن جهته أصدر البنك المركزي المصري، أيضًا قرارًا بتعطيل العمل في البنوك كافة في مصر اليوم.

هل البنوك تعمل اليوم في مصر؟

وذكر البنك المركزي المصري في وقت سابق، أنّ البنوك في مصر إجازة اليوم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أنّ تستأنف البنوك عملها الأحد المقبل، في العطلة قبل الأخيرة هذا العام، إذ من المتوقع أن يتعطل العمل في القطاع المصرفي مرة أخرى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، الشهر المقبل.

خدمات مصرفية في إجازة المولد النبوي

ونرصد في السطور التالية، عددًا من الخدمات المصرفية خلال إجازة المولد النبوي والأسبوعية كما يلي:

- يمكن السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.

- إمكانية دفع الفواتير من خلال المحفظة الذكية، أو تحويل الأموال لشخص آخر سواء باستخدام ماكينات الصراف الآلي أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.

- يمكن للعميل شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- إمكانية التحويلات نقدية باستخدام التطبيق الرسمي للبنك أو «إنستا باي».

- يمكن مراجعة رصيد الحساب.

- إمكانية تقديم طلب للحصول على قرض من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.