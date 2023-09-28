أمين «الحركة الوطنية» بالدقهلية يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات

أعلن الدكتور مدحت الفيومي، الأمين العام بحزب الحركة الوطنية بالدقهلية عن دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، من خلال تحرير توكيل في الشهر العقاري بالمنصورة.

وقال الدكتور مدحت الفيومي، الأمين العام بحزب الحركة الوطنية بالدقهلية لـ«الوطن» إن حزب الحركة الوطنية بالكامل بقياداته وأعضائه وهيئات المكتب تؤيد قلبا وقالبا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لما لمسناه منه إنجازات عظيمة، مضيفا أن الرئيس السيسي رجل وطني ومصري أصيل ولن ننسى مافعله من أجل مصر والوقوف بمفرده في وجه الجماعات الإرهابية، ومساندته لشعبه يكفي الأمن والأمان الذي نحن فيه الأمن كنا في السابق نخاف الخروج من المنزل، وكانت هذه الأيام من أسوأ الأيام التي مرت في تاريخ مصر.

حزب الحركة الوطنية دائما وأبدًا داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح مدحت الفيومي، أن الرئيس واجه الإرهاب وشعرنا بالقوة والعزيمة ولم يتخل عن الشعب، وأعاد البلاد مجدها بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والعالم الأجمع، لافتا إلى أن مصر ظلت صامدة في عهده وأعاد هيبتها وقوتها من جديد، لذلك هو الأصلح بقيادة هذه البلاد اهتم بكل تفاصيل البلاد وبمشاكل المواطنين التي لم تخطر على بالنا ولا على بال أي رئيس آخر.

وشهد مكتب التوثيق العقاري في المنصورة إقبالا كثيفا من قبل المواطن لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي لليوم الرابع على التوالي، وسط تشديدات أمنية مكثف من قبل مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.