خلال لقائه بوزير الأوقاف.. مفتي جمهورية القمر يثمن تكريمه من الرئيس السيسي

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فضيلة الشيخ أبو بكر سيّد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف، مفتي جمهورية القمر المتحدة، على تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، تقديرًا لجهوده في خدمة الدين.

مصر مهبط العلم

من جانبه قدم فضيلة الشيخ أبو بكر سيد عبد الله، مفتي جمهورية القمر المتحدة، خلال اللقاء، الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشريفه له بهذا التكريم، معربًا عن سعادته بزيارة أرض مصر الطيبة المباركة، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر حكومة وشعبًا وأن يديم عليها الأمن والأمان وعلى بلاد العالمين.

وأكد أن رب العزة تبارك وتعالى شرَّف مصر قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا يجهل مكانتها إلا جاهل أو أعمى ما درس وما رأى، ومن زار مصر عرف مكانتها، مشيدًا بما رآه من عظمة في العمارة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زار مصر منذ ثلاثين سنة ثم زارها منذ عشرين سنة، وزارها العام الماضي، وأعجب بما رآه من مدن جديدة وعمارة حديثة للمساجد، بما لا يوجد في بلد من البلدان، مؤكدا أن مصر مهبط العلم، فمن أراد العلم فهو بمصر على جميع المذاهب مع الحفاظ على الوسطية وعدم التشدد، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني.

من جانبه أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فضيلة الشيخ أبو بكر سيد عبد الله، مفتي جمهورية القمر المتحدة، نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني والفكر الوسطي المستنير، التي لاقت ثناءً كبيرًا من فضيلة مفتي جمهورية القمر، حيث أشاد بما تضمنته من رؤى تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.