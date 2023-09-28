شذى تكشف لـ«الوطن» كواليس أحدث أغنياتها «إجمدي».. (فيديو)

طرحت المطربة شذى، أغنية جديدة بعنوان «إجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وكشفت شذى لـ«الوطن» عن كواليس تحضيراتها لهذه الأغنية قائلة: «تلقيت اتصالاً هاتفيا من محمد قماح قبل شهر رمضان الماضي، وأبدى رغبته في تعاوننا معا، وتحمست لرغبته لأنه إنسان طيب وأحبه من قلبي، وتضاعف حماسي حينما وجدت مزيكا خطيرة من ألحانه، بحسب قولها».

كواليس التحضير لأغنية «إجمدي»

وتابعت: «تحدثت بعدها مع الشاعر تامر حسين، وبدأ في كتابة كلمات الأغنية، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية «إجمدي»

وتقول كلمات الأغنية:

لاء لاء لاء كدة لاء

لاء لاء قلبي دق

دق دق عقلي

طق طق يظهر في قلق

لاء لاء لاء

هو حُب ولا ايه!

اجمدي واهدي في ايه!

مين ده اللي إنتي تموتي عليه

أحمد منه تثبتيه

ايه جرالك ايه اه جرالك ايه