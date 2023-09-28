جورج وسوف يطرح أغنية «نجم عالي».. (فيديو)

طرح الفنان جورج وسوف، أغنية جديدة، مساء اليوم الخميس، تحمل اسم «نجم عالي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية نجم عالي، لـ جورج وسوف، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.

وتقول كلمات الأغنية: «عشان مش شبهكو.. بشد انتباهكو.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي.. وأنا نجم عالي.. ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني.. هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيه.. ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه».

يذكر أن الفنان جورج وسوف، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «بيتكلم عليا» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت نسبة مشاهدتها إلى 23 مليون مشاهدة وكتب كلماتها أمير طعيمة وألحان زياد برجي وتوزيع زاهر ديب.