سعر الدولار اليوم الجمعة 29-9-2023.. اعرف التفاصيل

حافظ سعر الدولار على ثباته في بداية تعاملات اليوم الجمعة 29-9-2023 داخل البنوك، تزامنا مع ثبات الأسعار منذ بداية سبتمبر الجاري، وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 29-9-2023 في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 29-9-2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة29-9-2023 في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وسجل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.