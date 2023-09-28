طقس أول أيام العام الدراسي.. شديد الحرارة وأمطار في بعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس السبت المقبل، الموافق 30 سبتمبر، الذي يتزامن مع أول يوم في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى سقوط أمطار في بعض المناطق.

ويتساءل كثيرون، هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وهو ما أوضحه بيان الأرصاد.

سقوط أمطار في بداية العام الدراسي

وتشهد مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية السبت المقبل أمطارا خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبا.

وأكدت الأرصاد، أن الأمطار لن تصل القاهرة الكبرى يوم السبت، ولكن ستسقط يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر.

طقس السبت شديد الحرارة

ومن المتوقع أن يسود يوم السبت أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية من 4 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.