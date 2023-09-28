آلاف الدمايطة يحررون توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

احتشد الآلاف من شباب دمياط من شباب العمل الأهلي والتطوعي وشباب حزب مستقبل وطن في دمياط، حيث تجمعوا منذ الصباح أمام الشهر العقاري لدعم وتأييد الرئيس السيسي لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

شباب وفتيات مستقبل وطن بدمياط يؤيدين الرئيس السيسي إحنا معاك يا ريس

قال وليد غالي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، إنه يدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ نظرًا لما قدمه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة الماضية، على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، هو تأسيسه لدولة المواطنة، وأبرز معالمها الاختبارات في جميع المواقع التي تتم الآن دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، بجانب إصدار قانون دور العبادة الذي يعتبر من أهم الخطوات في اهتمام الدولة بالحُريات الدينية، وحق الجميع في إقامة الشعائر الدينية دون عائق.

معاك من أجل الاستقرار والأمن

قال مصطفى الشربيني، أمين مساعد شباب دمياط بحزب مستقبل وطن بدمياط لـ«الوطن»،: نحن هنا لندعم الرئيس السيسي من أجل الاستقرار وتكملة مسيرة التنمية والإنجازات التي تمت على أرض مصر ولابد أن استكمال مشواره في التنمية ونحن معه داعمين.

وأضاف مصطفى الشربيني، أنه جرى حشد وتوافد الآلاف من أعضاء حزب المستقبل، ومن أمانة شباب مركز دمياط تحديدا هذا الشباب الواعي لما يحدث على أرض مصر من إنجازات، فكان ولابد أن نأتي لنحرر توكيلا ونعطي رسالة أننا نؤيد وندعم رئيسنا لتكمله مشواره.

رسالة من شباب دمياط للرئيس السيسي

وقال أحمد ندا أحد شباب دمياط لـ«الوطن»: نحن كلنا جئنا لتجديد ثقتنا في الرئيس السيسي ونحن خلفه وداعمين له ومؤيدين ترشيحه لفترة رئاسية أخرى، من أجل مستقبل ولتكملة المشروعات التنموية.

وقال أحمد عوض، أحد مواطني دمياط: الرئيس بدأ مشوار طويل من المشروعات في كل المجالات الصحية والصناعة والتنمية والبنية التحتية والكباري، أنجز منها الكثير ونحتاج أن يستكمل فنحن نريد أن يتولى الرئيس قيادة الدولة لاستكمال هذه الإنجازات وخاصة في المبادرات الصحية التي استفاد منها ملايين من المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجا ومبادرة حياة كريمة التي ضمنت حياة كريمة بالريف المصري وأهالي القرى والمناطق التي احتاجت لسنوات إلى التطوير والتنمية.