انهيارات أرضية وفياضانات.. معلومات عن العاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان

حالة من الذعر تعيشها اليونان، بعدما ضربت فيضانات جارفة وسط البلاد، للمرة الثانية هذا الشهر، عقب العاصفة دانيال، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق.

ومع وصول Storm Elias in Greece ... ( Sept 27, 2023 )

" target="_blank" rel="noopener">العاصفة «إلياس» إلى اليابسة، فرضت السلطات اليونانية حظر تجول في فولوس التي طالتها العاصفة، وجرى إخلاء قرى محيطة بالمدينة، إذ ضربت الفياضانات جزيرة يوبوا قرب أثينا، بحسب «وكالة الأنباء الفرنسية».

Massive floods due to extreme rain fall in the Volos of Greece (27.09.2023)



