انهيارات أرضية وفياضانات.. معلومات عن العاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان

حالة من الذعر تعيشها اليونان، بعدما ضربت فيضانات جارفة وسط البلاد، للمرة الثانية هذا الشهر، عقب العاصفة دانيال، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق.

ومع وصول Storm Elias in Greece ... ( Sept 27, 2023 )#stormelias #greece #extremeweather #floods #nature #climate pic.twitter.com/SIzH3uK8nc — Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) September 27, 2023 " href=" Storm Elias in Greece ... ( Sept 27, 2023 )#stormelias #greece #extremeweather #floods #nature #climate pic.twitter.com/SIzH3uK8nc — Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) September 27, 2023 " target="_blank" rel="noopener">العاصفة «إلياس» إلى اليابسة، فرضت السلطات اليونانية حظر تجول في فولوس التي طالتها العاصفة، وجرى إخلاء قرى محيطة بالمدينة، إذ ضربت الفياضانات جزيرة يوبوا قرب أثينا، بحسب «وكالة الأنباء الفرنسية».

Massive floods due to extreme rain fall in the Volos of Greece (27.09.2023)



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معلومات عن العاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان

طالت العاصفة إلياس عدة مدن، وعلى رأسها مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا.

فرضت السلطات حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة، مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.

ضربت العاصفة أيضا جزيرة إيفيا، وهو أدى إلى فرض قيود طارئة على حركة المرور في شمال الجزيرة.

انقطعت الكهرباء بسبب العاصفة إلياس عن جزء كبير من مدينة فولوس وغمرت المياه أقساما من المستشفى المحلي.

وتسببت العاصفة في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.

أكدت خدمة الإطفاء أنها ساعدت أكثر من 250 شخصا في المنطقة المحيطة بمدينة فولوس بوسط البلاد، وجرى إخلاء قرى وفرض حظر التجوال وسط اليونان مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة.

وتسببت في حدوث انهيارات أرضية صباح اليوم، ما دفع السلطات اليونانية إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع بين العاصمة أثينا ومدينة باتراس الساحلية الغربية.

العاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان

الجدير بالذكر، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات كانت في أعقاب حرائق مدمرة في اليونان هذا الصيف، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا.