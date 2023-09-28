علم مصر بطول 600 متر يزين مسيرة في المنوفية لتأييد الرئيس السيسي

وسط أجواء من البهجة، نظم مجموعة كبيرة من الشباب مسيرة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متجمعين حول أطول علم لمصر بطول 600 متر، حيث ردد المشاركون هتافات لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وتوجهوا إلى الشهر العقاري لتحرير التوكيلات.

أطول علم في مصر في مسيرة لدعم الرئيس السيسي

وقال نور فخري طايل، أحد شباب مركز تلا المنظمين للمسيرة الحاشدة، إنهم انطلقوا من قرية كفر ربيع بمركز تلا بمشاركة المئات من جميع الفئات الشعبية، والتف الجميع حول علم مصر الذي كان بطول 600 متر، ثم توجه الجميع إلى الشهر العقاري لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وتأكيداً أن شباب مصر يقفون يداً واحدة لرد الجميل إلى الرئيس بعد كل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

نور فخري: احتفالات المواطنين أمام الشهر العقاري دليل على الحب الكبير للسيسي

وأضاف «فخري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسيرة علم مصر كانت أشبه باحتفالية في حب مصر، مع تشغيل الأغاني الوطنية وتوزيع مشروبات على المواطنين.

وأضاف: ما يدلل على كلامي هو حديث زوجين كانا مشاركين في المسيرة، وبسبب الأجواء السعيدة خلال المسيرة والذين شبهوا اليوم بحفل زفافهم «كأن النهاردة فرحنا».

إنشاء البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم كبير للشباب بشكل واضح من خلال دعم تولي الشباب مناصب قيادية، وإنشاء البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة، ودعم التجمعات الشبابية مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكداً أن من أهم الخدمات التي قدمها الرئيس للشباب هي التطوير الشامل لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتأهيل الأطفال والشباب في كل الألعاب الرياضية.