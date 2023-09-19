البطل السيد عباسي البنا: كان لدي 3 أمنيات عند عبور القناة.. منها رفع علم مصر في سيناء

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية، أحداث حرب أكتوبر المجيدة، من خلال أحد أبطال سلاح المدرعات، وهو البطل السيد عباسي البنا.

حرب أكتوبر عبر سلاح المدرعات

قال البطل السيد عباسي البنا، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه تم تجنيده يوم 11/9/1972، وعندما جاء مندوبي اﻷسلحة ﻹختيارالجنود، كان يتمنى أن يتم اختياره ضمن القوات الخاصة صاعقة ومظﻻت أو استطلاع، لكنه أُختير لفرقة المدرعات، حيث كان يتم التدريب على الدبابة ت54 وت55 وقد تم اختيار أفضل رجال تلك الفرقة، التي تسمي الفرقة 190.

مرور سلاح المدرعات إلى القناة

أضاف البطل السيد عباسي البنا، خلال لقاءه عبر قناة «الوثائقية»، أنه بحلول الساعة الثانية ظهرًا، جرى مرور الطيران وضربهم لمنطقة العدو الطيران، وتوالته ضربات المدفعية، وتحولت سيناء إلى اللون الأسود، لافتًا إلى أنهم قرروا عبور سلاح المدرعات بآخر اليوم، حينما يتم تجهيز الكباري التي ستمر عليها المدرعات، لتصنيفها كأسلحة ثقيلة صعبة العبور بالقناة، وكان العبور بأعداد محددة.

أمنيات البطل السيد عباسي

وتابع البطل السيد عباسي، أنه أصيب بآخر الحرب ونقل إلى مستشفى قصر العيني، وتمت معالجته، وكان يظن أهله وفاته بالحرب، وعندما تم استقباله لم يذرف أهله الدموع، لأنه بطل بالحرب، مشيرا إلى وجود 3 أمنيات خاصة به عند عبور قناة السويس وهي، عبور القناة، تقبيل تراب أرض سيناء، والأخيرة سقوط العلم الإسرائيلي ورفع علم مصر.