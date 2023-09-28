في ذكرى مولده العطرة.. أشهر أغنيات مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام

يحتفل المسلمون حول العالم خلال الأيام الجارية بذكرى مولد أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبسبب تلك المناسبة السعيدة لكافة المسلمين، كان عدد كبير من المطربين، قد تسابقوا على تقديم الأغنيات الدينية لتلك المناسبة.

أشهر أغاني ذكرى المولد النبوي الشريف

وترصد «الوطن» أبرز تلك الأغنيات، التي قُدمت في مناسبة ذكرى مولد سيدنا النبي، ومن أهم وأبرز تلك الأغنيات، المجموعة التي قدمتها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، وأشهرها «في حب النبي محمد، أم النبي، محمد يا رسول الله، وإنت فين يا رسول الله»، وغيرها من الأغاني.

ألبوم كامل للفنان وائل جسار في مدح النبي

أما الفنان اللبناني وائل جسار، فكان قد قدم ألبوما دينيا كاملا في مدح النبي، ومن أغنياته: «قلبك حنين يا نبي» مع الشاعر الراحل نبيل خلف والملحن وليد سعد.

الفنان حمادة هلال، هو الآخر قدم عددا من الأغنيات في حب النبي، على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية «سيدنا النبي»، وأغنية «محمد نبينا» وأخيرا «مشتاقين» التي جمع فيها نخبة من المشاهير.

أيضا، اعتاد المطرب ماهر زين، على تقديم أغاني في حب النبي ومدحه، ومنها «يا نبي سلام عليك».