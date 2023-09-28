 انطلاق موسم حصاد الأرز في الإسماعيلية وتوقعات بانخفاض الأسعار

مع صوت ماكينة حصاد الأرز في منطقة زراعية بقرية المحسمة في الإسماعيلية، ارتسمت الابتسامة على وجوه المزارعين فرحة بانتهاء الموسم، وبدء الحصاد مع وفرة كبيرة في المحصول هذا العام مقارنة بالموسم الماضية.

يمسك محمد سعد أحد المزارعين بمجموعة من أعواد الأرز، يضمها بيديه إلى بعضها البعض ليضعها في الدراسة، ليخرج الأرز شعيرا تلتقطه السيدات وتضعه في الأجولة المخصصة له، متبادلين الأدوار وسط حالة كبيرة من الفرحة.

المزارعون: حصاد يستمر طوال شهر أكتوبر

وقال محمد سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حصاد الأرز سيكون من نهاية شهر سبتمبر، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر في بعض المناطق الزراعية حسب درجات الحرارة بها، مشيرا إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة في كميات المحصول بعد الاعتماد على بعض الأنواع غزيرة الإنتاج.

وأضاف أن إنتاج الفدان من الأرز الشعير هذا العام قد يصل إلى 4 أطنان أرز شعير، مشيرا إلى إنتاجية العام الماضي لم تتجاوز 3 أطنان في معظم مزارع محافظة الإسماعيلية، وهو ما يُبشر بموسم أكثر إنتاجية.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاجية هذا العام يتسبب في انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام القليلة المقبلة، والمتوقع لها أن تصل إلى 12 أو 13 جنيها للكيلو في الأسواق، قائلاً: «الإسماعيلية بها مناطق ضخمة تعتمد على زراعة الأرز خاصة في مركزي التل الكبير والقصاصين وهما أقرب المراكز إلى محافظة الشرقية، وتتميز الأراضي الزراعية بها بجودتها وصلاحيتها لزراعة الأرز».

أسعار الأرز في المحافظات

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار الأرز الشعير في الأسواق وتراجعها على مدار الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد ليسجل طن الأرز الشعير ما بين 13 و14 ألفا جنيه.

وتوقع علي العكرمي عضو الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، تراجع أسعار الأرز قريبا في الأسواق المصرية بالتزامن مع طرح كميات جديدة في الأسواق المختلفة.