زلزال وفيضان.. جزيرة يونانية تهتز لعدة مرات بعدما ضربتها العاصفة إلياس

تعرضت جزيرة إيفيا اليونانية لهزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وذلك في الوقت الذي مازلت تعاني فيه من العاصفة إلياس التي ضربت البلاد وتسببت في مصرع 19 شخصا حتى الآن.

وشهدت نفس المنطقة تسجيل عدة زلازل خلال الساعات الماضية

ونقلت صحيفة «كاثميريني» اليونانية عن معهد الجيوديناميكية اليوناني، أن جزيرة إيفيا تعرضت لزلزال بقوة 3.5 درجة، بعد ظهر اليوم، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس، وكان مركز الزلزال على بعد 3 كيلو مترات وبعمق 17 كيلو مترًا شمال شرق مدينة مانتودي، وشهدت نفس المنطقة تسجيل عدة زلازل خلال الساعات الماضية.

سلطات الطوارئ اليونانية تعلن حالة التأهب القصوى فى وسط البلاد

وتعرضت جزيرة إيفيا اليونانية، لامطار غزيرة بعد العاصفة إلياس التي ضربت البلاد وتسببت في غمر أكثر من 40 منزلاً في قرية روفيس، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة اليونانية.

وكانت سلطات الطوارئ اليونانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى فى وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.