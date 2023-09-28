الأرصاد تنفي تأثر مصر بالعاصفة إلياس.. ضربت اليونان وخلفت عشرات القتلى

تسببت العاصفة إلياس، خلال الساعات الماضية، في مقتل عشرات الأشخاص في اليونان، نتيجة الفيضانات التي نتجت عنها. وفرضت السلطات حظر تجوّل في فولوس، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة حتى لا تتفاقم الخسائر والضحايا.

خسائر وضحايا العاصفة، دفع كثيرين ليتساءلوا عن هل تصل العاصفة إلياس إلى مصر وهل تشهد فيضانات أو سيول، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هل تضرب العاصفة إلياس مصر؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة إلياس لن تأتي إلى مصر بعد وصولها اليونان، مؤكدة أنه لا يوجد تخوف تماما من قدوم العواصف.

وقالت منار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لازم نطمن.. إحنا الأحوال الجوية في مصر مستقرة تماما».

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس مصر بعيد تماما عن أي كتل هوائية تأتي من جنوب غرب أوروبا خلال هذه الأيام، لافتة إلى وجود أمطار قد تضرب البلاد خلال الأسبوع المقبل تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة و انخفاض في درجات الحرارة.