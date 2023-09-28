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هربا من أقدم صراعات المنطقة.. عشرات الآلاف من الأرمن يغادرون إقليم كاراباخ

كتب:

أحمد شوقي
09:24 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
نازحون من إقليم كاراباخ

نازحون من إقليم كاراباخ

تتوالى مشاهد نزوح آلاف الأسر الأرمينية في إقليم كاراباخ، الهاربين من أحد أقدم الصراعات في المنطقة، على طول الطريق الجبلي من ناجورنو كاراباخ باتجاه أرمينيا.

أكثر من 50 ألفا نزحوا إلى أرمينيا 

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا، عن الصراع لجغرافية ملغومة بعرقيات شتى، في ظل وجود مئات السيارات المتراصة في صفوف محملة بالأطفال والنساء والمتاع التي تنتظر الفرار من أوضاع كارثية.

وذكر التقرير، أن أكثر من 50 ألفا من أصل 120 ألف أرميني في ناجورنو نزحوا إلى أرمينيا في واحدة من أكبر عمليات النزوح في جنوب القوقاز منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث أرجع الأرمن أسباب نزوحهم إلى الفرار من عمليات إطلاق النار والجوع والاضطراب والمعاناة التي عايشوها في كاراباخ.

أرمن يرفض العيش كجزء من أذربيجان

ويرفض أرمن الإقليم العيش كجزء من أذربيجان بعدما تعالت المطالبات الأذرية بوجوب اندماج العرقية الأرمينية والذوبان كغيرها كباقي العرقيات الأخرى في كنف المواطنة والدولة الأذرية.

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