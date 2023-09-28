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بث مباشر.. خامس حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»

كتب:

أحمد شوقي
09:12 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
برنامج كابيتانو مصر

برنامج كابيتانو مصر

يقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لرابع حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، على قناة ON Time Sports، لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 

يذاع برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة ON، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة On Time Sports.

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