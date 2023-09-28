إليسيا يانكون بائعة تين شوكي في معسكر «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني، فقرة خاصة مع إليسيا يانكون نجلة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي.

عربة للتين الشوكي داخل «كابيتانو مصر»

وظهرت إليسيا في هذه الحلقة من «كابيتانو مصر»، داخل معسكر الموهوبين مع عربة تين شوكي، وعملت على تجهيز التين الشوكي للاعبي وموهوبي برنامج كابيتانو مصر.

فريق اليماني أمام فريق علاء ميهوب

واستمتع موهوبو كابيتانو مصر بالتين الشوكي وشارك الكابتن محمد اليماني في هذه الفقرة الترفيهية، قبل أن يقود اللاعبين للعودة إلى التدريبات مرة أخرى استعدادًا للمباراة المهمة المقبلة.

ويلعب فريق اليماني أمام فريق الكابتن علاء ميهوب، في أولى مباريات المجموعة الثانية للموسم الجديد لبرنامج «كابيتانو مصر».