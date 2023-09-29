محافظ مطروح: 3 مؤسسات مجتمع مدني تدعم الأسر الأكثر احتياجا والأيتام

تتضافر الجهود من مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع محافظة مطروح في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيله وسيدي براني والسلوم، بالإضافه الى سيوه وذلك على مدار العام في مختلف القطاعات في إطار المشاركة المجتمعية بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذيه في الدولة.

تفاصيل دعم 3 مؤسسات مجتمع مدني الأكثر إحتياجًا في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتي تدعم المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مطروح، من بينها ثلاث مؤسسات لها دور كبير وهي جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة تحيا مصر.

وأضاف «شعيب»: ويأتي الدعم من مؤسسات المجتمع المدني في صورة توزيع المواد الغذائية المتنوعة على مدار العام، خاصة في الأعياد والمناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى واحتفالات السادس من أكتوبر والمولد النبوي، وغيرها، من خلال كراتين مواد غذائية بالإضافة إلى توزيع لحوم مذبوحة ومعبأة ودواجن، بالإضافة إلى توزيع أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتنظيم قوافل طبية وبيطرية وتثقيفية للتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في القرى والنجوع والمناطق النائية، وتوزيع الأدوية مجانًا.

وأشار إلى أنه يجري الكشف البيطري على المواشي بمختلف أنواعها من أغنام وماعز البرقي والإبل والأبقار في جميع المراكز، والمشاركة في دعم الأيتام والأرامل والمطلقات بإنشاء مشروعات صغيرة تتناسب مع طبيعة مطروح، منها مشروع الماعز ومشروع الدواجن ومشروع أبراج الحمام ومشروع الحرف والصناعات اليدوية بجانب تجهيز العرائس للأيتام، وعمل مشروعات أكشاك لبعض الشباب لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أعمال خيرية كثيرة بالتعاون مع محافظة مطروح.

دعم الأكثر احتياجًا

وتساهم مؤسسات المجتمع المدني في مطروح في المشاركة المجتمعية في أعمال أخري مثل حفر آبار مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها لتوفير مياه الشرب لسكان القري والنجوع، كما تعمل علي دعم الأكثر إحتياجًا المقيدين في مكاتب التضامن الاجتماعي على بالتنسيق مع المديرية بشكل مستمر، وهو ما أكدتة الدكتورة دار السلام محمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.